Em nova mansão, Thais Fersoza reflete sobre motivos que levaram a família a se mudar

Thais Fersoza decidiu compartilhar com seus seguidores os motivos que levaram ela e a família, composta ainda pelo marido Michel Teló, e os filhos Melina e Theodoro, a mudar de endereço. Eles, que antes viviam em São Paulo, agora ocupam uma mansão no Rio de Janeiro.

“Não imaginam como olhar pro horizonte é importante pra mim. Lá em São Paulo a gente não tinha isso, sabe? Não víamos ninguém! Não via carro, não via a rua, só os muros em volta da nossa casa e dois vizinhos muito queridos que apareciam na varanda também pra um papo bem longe, cada um em suas varandas (mas era uma delícia) e era isso“, iniciou ela, no relato.

Em seguida, a atriz revelou que um dos seus maiores desejos por agora é ver a praia. “Ainda não vi o mar, mas sem dúvida farei isso essa semana (pensa na saudade da carioca) e ontem andamos de bike com as crianças! Libertador! O vento batendo no rosto. E agora, essa é minha nova paisagem pros próximos meses! Mato! Gostoso demais!“, se deliciou.

Em um relato anterior, Thais havia falado sobre o processo de adaptação da família à nova rotina.

“Começando uma nova etapa! E com ela, uma hortinha que fizeram com tanto carinho, as crianças amam! E agora combinamos de todo dia cuidar delas, as coisas vão mudar um pouco por aqui. Estamos nos adaptando a uma nova rotina. Não só pela casa nova, cidade nova, mas também uma retomada de trabalho fora de casa. Com isso, pessoas que trabalham com a gente também vão voltar, e novos procedimentos serão adotados“, disse Fersoza.

