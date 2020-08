Em Palmeira dos Índios, polícia flagra aglomeração e dono de bar é autuado

Fiscalizações acontecem em todo o Estado; Em Maceió, uma ocorrência também foi registrada nessa segunda (10)

Já passavam das 23h dessa segunda-feira (10), quando equipes do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) flagraram uma aglomeração de pessoas ingerindo bebidas alcoólicas em um bar da região central do município de Palmeira dos Índios, no Agreste de Alagoas.

As guarnições se dirigiram até o estabelecimento comercial, localizado na Praça da Estação Rodoviária, após receberem uma denúncia de som alto. Após o flagrante, o proprietário do estabelecimento foi informado sobre o descumprimento da medida sanitária preventiva para conter o avanço do novo coronavírus. A cidade está na fase laranja do Distanciamento Social Controlado, estabelecida pelo Governo de Alagoas. Nesta fase, o funcionamento de bares continua suspenso.

Logo em seguida, o dono do estabelecimento foi encaminhado à Central de Polícia de Arapiraca, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Maceió e Arapiraca

Em Maceió, que está na fase amarela, e em Arapiraca (fase vermelha), a Polícia Militar tem observado um declínio no número de casos de descumprimentos aos decretos emergenciais. Nessa segunda-feira (10), apenas uma ocorrência de funcionamento irregular de estabelecimento da categoria de museus, cinemas e outros equipamentos culturais, públicos e privados foi registrada na Capital. No interior, houve uma denúncia de aglomeração em área pública, mas nada foi constatado.

O Comando de Policiamento da Capital (CPC) divulgou um balanço das ações de fiscalização realizadas na última semana, entre os dias 03 e 09 de agosto. No total, foram quatro descumprimentos verificados, dois por funcionamento irregular de bar e dois por aglomeração de pessoas.

Fonte: PMAL