Individuo estava visivelmente drogado quando cometeu o crime

Mais uma notícia triste para a cidade de Penedo. Na noite deste sábado, 15 de agosto, um vendedor de facas e panelas, com as iniciais M.S. estava em seu estabelecimento, localizado na Av. São Luis (Rua da Dismoto), Vila Matias, quando foi surpreendido por um homem visivelmente drogado.

Este meliante fez o uso de uma faca para ameaçar o proprietário. Ele roubou alguns objetos do estabelecimento e ainda desferiu golpes de faca no pescoço da vítima, fugindo em seguida do local.

Ao serem informados, policiais do 11º BPM foram até a UPA, local onde o comerciante recebia dos cuidados médicos. Mesmo com corte profundo no pescoço, a vítima conseguiu passar algumas características do elemento que lhe causou tudo isso.

Da Redação com informações do 11º BPM