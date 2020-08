Em Penedo, grávida de 4 meses é agredida pelo namorado com cabo de vassoura

Policiais do 11º BPM de Penedo foram acionados nesta quinta-feira, 27 de agosto, para atender uma ocorrência referente a lei Maria da Penha.

Uma guarnição da RP II se dirigiu até o bairro Santa Isabel, mais conhecido como Cacimbinhas, parte alta da cidade, e lá colheram informações com a vítima, identificada por A.P.D.C., 22 anos. A jovem que está grávida de 4 meses do seu namorado, afirmou aos militares que sofreu agressões dele.

Ela relatou que levou chineladas no pescoço e também levou pauladas nas costas fazendo o uso de um cabo de vassoura. A vítima foi atendida na UPA de Penedo pela manhã, por volta das 11h, hora em que ocorreu a violência doméstica.

O suposto autor, o namorado da jovem, com as iniciais E.D.S, 22 anos, foi detido e encaminhado junto com a vítima para a delegacia de São Miguel dos Campos, para os procedimentos legais.