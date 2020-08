Em Penedo, policiais do 11º BPM são homenageados pelo Dia do Soldado

Na manhã desta terça-feira, 25 de agosto, alguns militares do 11º BPM foram agraciados com um delicioso café da manhã oferecido pela Igreja Universal Estevão Araújo. A homenagem se deu pela comemoração do Dia do Soldado.

O comandante do 11° Batalhão Ten-Coronel Silva Júnior, agradeceu ao pastor pelo apetitoso banquete ofertado aos policiais que estão de serviço no dia de hoje, para assim parabenizá-los pelo Dia do Soldado, onde ao mesmo tempo mostrou gratidão pelos serviços prestados por esses nobres homens e mulheres.

“Ficamos muito felizes em ver que a sociedade está reconhecendo o nosso trabalho, são por eles e pra eles que dedicamos o nosso tempo e o nosso suor diuturnamente no combate ao crime.” disse o comandante do 11° Batalhão.

O site Boa Informação também parabeniza os guerreiros que estão arriscando suas vidas para garantir a segurança e a ordem de todos os penedenses e cidades que abrangem a área de atuação do 11º BPM.