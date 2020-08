Vítima estava cortando o cabelo do amigo, mas demorou muito e o mesmo se chateou e tentou matar seu próprio colega.

Um fato inusitado foi registrado neste sábado, 01 de agosto, na cidade de Piaçabuçu, interior de Alagoas.

De acordo com boletim de ocorrência fornecido pelo 11º BPM, policiais foram acionados após um indivíduo do sexo masculino, com iniciais E.L.D.S, dar entrada na casa Maternal de Piaçabuçu.

O mesmo apresentou lesões por arma branca, que foi constatado pelos policiais que chegaram no local. Ao ser indagado as motivações dos ferimentos, o mesmo informou que estava no quintal de sua residência, cortando o cabelo do seu amigo, quando o mesmo se irritou com a demora e por isso desferiu golpes de faca em seu corpo.

As facadas atingiram o pescoço e costa do homem. Ele ainda alegou que depois do ocorrido o agressor fugiu do local sem prestar socorro ao “amigo”.

A vítima foi orientada para que fosse até a delegacia prestar queixa do “amigo”. Policiais realizaram rondas para tentar encontrar o autor dessa tentativa de homicídio, mas até o fechamento dessa matéria ninguém foi preso.

Da Redação com informações do 11º BPM