Em plena quarentena, Douglas Sampaio abre casa de shows

Em plena pandemia do coronavírus, Douglas Sampaio decidiu abrir um novo negócio. Em parceria com o sócio Edson Freitas, o ator resolveu abrir um estabelecimento que é a união de uma casa de show, restaurante e bar.

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o coquetel de lançamento do local, que foi nomeado como Aruba Porch, acontecerá na próxima quinta-feira (13), Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde fica o empreendimento.

Explicando a ideia para o lugar, Douglas contou: “Durante o dia somos restaurante e à noite a ideia é virar balada com DJ’s”.

O artista, que resolveu tocar o estabelecimento mesmo em período de pandemia, garantiu que todos os cuidados estão sendo tomados. “Respeitando as regras de segurança da OMS. Estamos aguardando que tudo se normalize para que possamos colocar shows de grandes de artistas“.

Sampaio ainda completou: “Alguns testes de segurança nessa fase diferente que estamos vivendo em meio à pandemia foram feitos antes da abertura oficial. Está tudo certo”.

Vale lembrar que apesar da liberação de abertura de alguns locais, o isolamento social ainda é necessário para evitar a propagação do coronavírus.