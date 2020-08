Em Portugal, Ana Rosa revela rotina na quarentena e lembra Fina Estampa

Cumprindo a quarentena em Portugal, Ana Rosa revelou em entrevista ao Gshow que não vê a hora de voltar ao Brasil. A atriz está morando no país junto com o filho e os netos e pretende voltar para cá apenas após o fim da pandemia de coronavírus.

“Eu tenho muitas saudades de Brasil. Vivo lá e cá… Não me mudei definitivamente porque os filhos e netos estão espalhados entre Rio, São Paulo e Porto (Portugal). Gosto de passar uma temporada em cada lugar e isso me permite estar com todos“, afirmou ela, revelando que costuma se dividir entre os três lugares.

A artista está desde 2017 nesta rotina e, com isso, reduziu o ritmo de trabalho para ficar mais perto da família. “Às vezes é bom tirar umas férias e descansar. Tive alguns convites para voltar às novelas, mas acabei recusando porque não planejava ficar longos períodos em um determinado lugar“.

“Queria estar ao lado da família… No começo do ano estava no Brasil. Ia rodar uma nova turnê da peça ‘Violetas na Janela’, espetáculo que faço há 20 anos. Mas foi preciso cancelar tudo“, lamentou.

Ana ainda comentou sobre a sua personagem em Fina Estampa (2011), em reprise, na Globo. Apesar de Celina ter sido uma megera, ela vibrou com a parceria com Jaime Leibovitch e Renata Sorrah.

“Apesar de a personagem ser eleita pelo público como bem chatinha (risos), foi um trabalho especial e que me deu muita satisfação. Entrei com a novela em andamento e a Renata, que é uma atriz carinhosa e generosa, fez questão de trocar conosco. Foi uma construção em equipe e que deu muito certo“, recordou.