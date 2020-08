Empolgada, Juliana Paiva confirma retomada das gravações de Salve-se Quem Puder

Juliana Paiva, mesmo de máscara, não segurou o sorriso em seu primeiro post nos estúdios da Globo no Rio de Janeiro, na expectativa para a retomada dos trabalhos na emissora. No ar com a Luna de Salve-se Quem Puder, a atriz surgiu em frente ao enorme estúdio onde a novela das 19h é gravada.

No Instagram, a famosa avisou que o reinicio dos trabalhos está próximo. “Nos preparando para voltar para vocês“, afirmou Juliana na legenda da publicação, que, até a última consulta do RD1, atingiu mais de 245 mil seguidores.

Nos comentários, os fãs adoraram a notícia. “Ansiosa para ver vocês na TV terminando essa história linda“, confessou uma. “Boas gravações, meu amor! Tô ansiosa pra te ter novamente na minha telinha“, avisou outra.

“Você tá me fazendo surtar nesse momento“, revelou uma terceira, empolgada com a novidade. “Ah, que saudade! Espero que dê tudo certo. Boa sorte pra vocês“, desejou mais uma. Assim como praticamente todo o entretenimento da Globo, Salve-se Quem Puder foi paralisada em março, no início da pandemia.

Cinco meses depois, e em meio ao protocolo de segurança pensado pelo canal carioca, os trabalhos voltaram. As gravações da novela recomeçaram agora e só devem chegar ao fim em janeiro. A trama contará com mais 53 capítulos, totalizando 107.

