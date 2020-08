Empresa condena disseminação de Fake News e reafirma liderança de Dalmo Jr em Piaçabuçu

Quem está atrás tem interesse em registar pesquisa? Claro que não! É o que afirma o empresário sócio-proprietário da ROSA F FRANCA ASSOCIADOS LTDA, empresa que há anos atua no mercado com nome fantasia RF Consultoria & Comunicação, possuindo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica nº 20.128.172/0001-52.

De acordo com nota expedida pela empresa, a tentativa de confundir o eleitor piaçabuçuense com a criação de Fake News, onde aparece uma fachada de prédio sendo feita a suposição de que a empresa seria fantasma não condiz com a realidade por se tratar do local, propriedade da família do representante, sendo inclusive endereço que consta o CNPJ da empresa que de acordo com o proprietário não é uma ‘FAZ TUDO’.

Ainda segundo a empresa a pesquisa atendeu todos os tramites legais para que pudesse ser então divulgada, revelando a liderança do pré-candidato Dalmo Jr, que alcançou 37% das intenções de votos do eleitorado de Piaçabuçu. A informação ainda dá conta para outras pesquisas realizadas em anos anteriores, inclusive em 2016 em outros estados, a exemplo de Pernambuco, podendo serem os números que atestam a veracidade consultados no site do TSE.

Em relação a alegação é afirmado que não condiz com a verdade dos fatos, insinuações apresentadas com conotação tendenciosa e perigosa para a lisura que se espera de um meio de comunicação. Há menção de que não devem ser vistas como algo sério as publicações que não atendem o respeito à democracia e a vontade soberana do povo.

Com assessoria