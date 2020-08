Empresa multinacional Enel abriu novas vagas de EMPREGO no país

A Enel, empresa italiana que atua na geração e distribuição de energia elétrica e na distribuição de gás natural, faz saber aos interessados a abertura de vagas de emprego em algumas localidades do Brasil.

Confira abaixo as oportunidades:

Vagas Localidades Analista Júnior Operações Comerciais São Gonçalo / RJ Enel Green Power – Analista Pleno de P&D Niterói / RJ Engenheiro Eletricista Júnior Niterói / RJ Especialista Senior de Finanças Barueri / SP Técnico do Sistema Elétrico de Campo Junior Ceará Analista Júnior de Manutenção Fortaleza / CE Supervisor Civil Niterói / RJ Analista Junior em Operações Comerciais Goiânia / GO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da empresa Enel. As vagas destinadas acima estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento.

ENEL

Enel é uma empresa multinacional e um dos principais players integrados dos mercados globais de energia e gás. Atualmente está presente em mais de 30 países e leva energia a 73 milhões de usuários finais ao redor do mundo. A empresa está oferecendo vagas de emprego nos estados do Rio de Janeiro, Ceará, São Paulo e Goiás.

“No Brasil, somos a maior empresa privada do setor elétrico e desempenhamos papel de liderança no desenvolvimento das fontes renováveis de energia no país. Atuamos em toda a cadeia energética, com atividades nas áreas de geração, distribuição, transmissão e comercialização, além de soluções em energia,” diz.

Por meio de quatro distribuidoras, nos estados do Rio de Janeiro, Ceará, Goiás e São Paulo, a ENEL leva energia a cerca de 17 milhões de clientes. O investimento massivo nas fontes renováveis de energia, a preocupação constante com as alterações climáticas e o desenvolvimento de mais de 250 projetos de geração de renda, eficiência energética, educação e reciclagem, levaram a Enel a ser reconhecida como a Empresa Mais Sustentável do Ano, pelo Guia Exame de Sustentabilidade 2018.