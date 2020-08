Empresas de Silvio Santos enfrentam prejuízos durante a pandemia

2020 tem sido um ano ruim para as empresas de Silvio Santos. Crise em parte motivada pela pandemia, o SBT, por exemplo, perdeu 20% de audiência na guerra pela vice-liderança com a Record. Mas a briga no Ibope não tem sido o único problema do apresentador.

De acordo com a revista Veja, em outra questão de negócios a situação não tem se apresentado da melhor forma. Silvio se viu na obrigação de tirar o escorpião do bolso e dar desconto de 20% na locação do prédio de dezesseis pavimentos que possui na Avenida Paulista.

Na atual conjuntura, o empresário que der R$ 370 mil por mês assina o contrato. O dono do SBT tem tirado do próprio bolso cerca de R$ 100 mil mensais em despesas de manutenção do imóvel, que não ata nem desata desde 2013.

Recentemente, Guilherme Stoliar anunciou a sua aposentadoria do Grupo Silvio Santos com um vídeo em que deixou claro o respeito e carinho pela empresa onde trabalhou por 49 anos, sendo os últimos 10 deles como presidente do GSS, cargo que agora será desempenhado por Renata Abravanel, a filha caçula de Silvio Santos.

Ainda de acordo com a reportagem, a mulher de negócios da família Abravanel ganhou uma missão clara logo que sentou na cadeira principal do grupo: a revisão de contratos em um verdadeiro pente-fino nos gastos das empresas do pai. Silvio, desde março, tem cumprido a quarentena e o isolamento social em casa, em São Paulo.