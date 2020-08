empréstimo, troca ou mais uma chance

Segundo o jornal Gazzetta dello Sport, o Milan ainda estuda o que fazer com o brasileiro Lucas Paquetá na próxima temporada.

De acordo com o diário, o meio-campista, que segue sem se firmar na equipe rubro-negra, apesar da ótima fase do time, é bem visto pela diretoria por sua atitude centrada.

No entanto, há divisão de ideias se seria ideal mantê-lo no elenco ou negociá-lo, seja numa troca ou por empréstimo, para tentar recuperar um pouco dos 38,4 milhões de euros (R$ 244,16 milhões, na cotação atual) investidos em seu futebol.

No momento, os cartolas milanistas buscam “a melhor solução para todos”, de acordo com a Gazzetta.

Lucas Paquetá durante jogo entre Milan e Roma, pelo Campeonato Italiano

“Todos irão conversar com Lucas, compreender suas motivações e objetivos pessoais, e depois os diretores falarão com os donos do clube. Porque há poucas certezas nessa situação, mas uma coisa é segura: os rubro-negros não podem se permitir que o brasileiro repita uma temporada tão ruim quanto foi a última”, afirmou.

Em 2019/20, Paquetá fez apenas 27 jogos, sendo 13 como titular, e foi apenas o 18º jogador em minutagem de todo plantel.

Em só duas partidas o brasileiro foi utilizado até o final, e ele segue sem conseguir contribuir decisivamente para a equipe: em 44 jogos pelo Milan, foi apenas um gol, em fevereiro de 2019.

A Gazzetta aponta que o gigante de Milão toparia vender o atleta por 25 milhões de euros (R$ 158,96 milhões), mas crê que, em tempos de crise pós-pandemia de COVID-19, não há clubes que topem pagar esse montante à vista.

Por isso, as opções preferidas são troca ou empréstimo.

“Talvez ele possa entrar em alguma troca, o que ajudaria a diminuir o valor de algum atleta em quem o Milan esteja interessado, ou poderia ser emprestado para tentar recuperar a confiança e voltar depois”, salientou.