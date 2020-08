Encceja: Saiba as matérias que caem e a pontuação necessária

A prova do Encceja – Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos ajuda brasileiros que não se formaram a garantirem certificação do ensino básico.

Realizado desde o ano de 2002, permite que os brasileiros que não concluíram os estudos, por inúmeros motivos, possam testar seus conhecimentos e ainda conquistar o tão sonhado diploma. É possível se certificar no ensino fundamental ou médio.

Essa avaliação ocorre todos os anos e geralmente se constitui de maneira igual, ou seja, não surgem mudanças nas disciplinas cobradas.

Deve-se saber, antes de se aprofundar no que cai na prova, que o Encceja possui a mesma validade do que a conclusão no ensino convencional. Sendo assim, você que não conseguiu terminar os estudos, tem a chance de fazer isso e continuar progredindo nos estudos e na carreira profissional.

Matérias que caem no Encceja

Assim que você se decidir que irá prestar o Encceja, deve ficar atento às matérias cobradas na avaliação. Afinal, é preciso se preparar para ir bem e obter os pontos exigidos para a certificação.

O Encceja do ensino fundamental e do ensino médio se constituem por quatro provas com questões objetivas. Cada uma possui 30 questões de múltipla escolha.

Também há uma redação dissertativa-argumentativa com tema definido no caderno de prova.

O que é cobrado no Encceja ensino fundamental:

Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e Redação;

Matemática;

Historia e Geografia;

Ciências Naturais.

O que é cobrado no Encceja ensino médio:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação;

Matemática e suas Tecnologias;

Ciências Humanas e suas Tecnologias;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Pontuação necessária para obter o certificado

Para ter acesso a certificação é preciso conseguir cem pontos em cada uma das provas objetivas e obter nota igual ou superior a cinco pontos na redação. Caso o candidato atinja a pontuação necessária em uma ou mais de uma, mas não em todas as provas objetivas, terá direito a declaração parcial de proficiência.

Com essa declaração parcial, é possível participar das próximas edições do Encceja e optar por só fazer as provas que não teve essa declaração, ficando cada vez mais próximo do diploma.