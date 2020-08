Encostado, Guerra mostra treino solitário na Academia de Futebol; veja vídeos

Encostado pelo Palmeiras, o meia Alejandro Guerra está fora dos planos do técnico Vanderlei Luxemburgo e vem treinando em horários alternativos. Neste sábado, por meio de seu perfil do Instagram, o experiente venezuelano publicou dois vídeos de seus trabalhos na Academia de Futebol.

Em um dos vídeos, orientado pelo preparador físico Marco Aurélio Schiavo, Guerra trabalha na caixa de areia localizada no centro de treinamento do Palmeiras. Em outro, devidamente protegido com uma máscara, o meia venezuelano realiza exercícios na academia.

O meia venezuelano Alejandro Guerra, fora dos planos do Palmeiras, publicou dois vídeos de suas atividades na Academia de Futebol. Ele vem trabalhando em separado do restante do elenco. #GazetaVerdao pic.twitter.com/cFdrYceqUv — Bruno Ceccon (@b_ceccon) August 1, 2020

Premiado como melhor jogador da Copa Libertadores 2016, Guerra chegou ao Palmeiras cercado por grande expectativa em 2017, mas não conseguiu decolar. Com contrato até o fim de 2020, o meia não joga desde que retornou de empréstimo ao Bahia.

Alejandro Guerra participou da campanha rumo ao título do Campeonato Brasileiro 2018, conquistado sob o comando de Luiz Felipe Scolari. Aos 34 anos, disposto a deixar o Palmeiras, o meia espera encontrar outro time para defender a partir da próxima temporada.