Enderson Moreira explica opção por time reserva e diz que foco é a Série B

O Cruzeiro venceu o Patrocinense e está na final do Troféu Inconfidência. Entretanto, o técnico Enderson Moreira voltou a destacar que o objetivo do clube é a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Sendo assim, escalará novamente uma equipe alternativa para a partida decisiva de quarta-feira, poupando os titulares para a estreia no campeonato nacional, no sábado.

“A gente tem um objetivo claro, que é preparar a nossa equipe para o jogo de sábado, para iniciar a Série B. Mas, ao mesmo tempo temos esse jogo de quarta-feira. Teremos uma equipe alternativa. Vamos utilizar esses jogadores porque o tempo é muito curto para recuperarmos para sábado. Nosso objetivo principal começa semana que vem, e nosso planejamento não poderia ser diferente”.

Bruno Haddad/Cruzeiro

A estreia da Raposa na Série B será contra o Botafogo-SP, no Mineirão. Esta será a primeira vez que o clube mineiro disputa a segunda divisão nacional, e o acesso é tido como essencial para reerguer o time. Em 2019, o Cruzeiro viveu a pior crise de sua história, que culminou no rebaixamento.