Enem 2020: Assuntos da atualidade que podem cair no Exame Nacional do Ensino Médio

É fundamental estar bem informado e atualizado para conseguir um bom resultado em processos seletivos como o Enem, vestibulares ou concursos.

Por esse motivo, fizemos uma excelente seleção de assuntos da atualidade que podem ser cobrados no Enem. Confira nossa lista e fique de olho nas notícias!

Desigualdade racial

A desigualdade racial é uma pauta que há tempos não sai de debate. Neste ano, com as emblemáticas manifestações do movimento ativista internacional Black Lives Matter, após a morte do afro-americano George Floyd em uma ação policial, o assunto se tornou um dos principais debates de 2020.

Governo Bolsonaro

Com polêmica atrás de polêmica, o governo do então presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, é um dos assuntos mais importantes para o país nesse momento.

Bolsonaro, além de dar declarações polêmicas, como quando ordenou que os militares “celebrassem” o golpe de 1964 que instituiu a ditadura militar no Brasil, ainda tem tomado decisões nada coerentes no período da pandemia, se consideramos as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Crise econômica

Esse é outro assunto da atualidade que também pode ser relacionado ao governo Bolsonaro e os efeitos causados pela pandemia do novo coronavírus. Com a imposição do afastamento social, muitos segmentos da sociedade foram duramente prejudicados.

Muitas pequenas empresas vieram à falência, além disso, houve aumento absurdo no índice de desemprego e desvalorização da moeda nacional, o real.

Pandemia e aspectos a ela relacionados

A pandemia causada pelo novo coronavírus suscitou o debate sobre diversas questões, como o ensino remoto, a importância de apoio a pesquisas científicas, entre outros.

Neste sentido, por ser o acontecimento mais marcante para a sociedade brasileira e mundial em 2020, as questões relacionadas à pandemia podem aparecer em diversos exames. E, principalmente, no que diz respeito ao enfrentamento das epidemias modernas.

Questão Indígena

Um dos assuntos da atualidade mais sensíveis da nossa lista é a questão dos povos indígenas. Ano após anos, indígenas brasileiros perdem cada vez mais seus direitos sobre a terra.

Conforme as modificações anunciadas em 2019, a FUNAI estaria submetida ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, e não mais dentro do Ministério da Justiça. Neste sentido, a demarcação de terras passou a ser prerrogativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Além disso, o Bolsonaro defendeu a exploração mineral e agrícola dentro das reservas indígenas.

Sistema prisional

O sistema prisional brasileiro apresenta muitos problemas há anos, entre eles o problema da superlotação, que suscita uma série de rebeliões. O Brasil é o país que tem a 4.ª maior população carcerária do mundo e, ainda, boa parte dos presos espera julgamento.

Além disso, outro ponto de debate é a continuidade das ações criminosas por parte dos presos de dentro das unidades carcerárias.

Os assuntos acima podem ser cobrados tanto nas questões objetivas quanto como tema da prova de redação do Enem. Acompanhe o blog para conferir a nossa lista de atualidades internacionais!

