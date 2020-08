Enem 2020: Cadastro dos locais de prova do Enem Digital deve ser feito entre 10 e 30 de agosto

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem uma novidade para a edição de 2020, o Enem Digital, uma nova modalidade de realização das provas.

Os estudantes que optaram pelo Enem Digital no momento da inscrição deverão realizar a prova de forma totalmente virtual, em computadores, e em locais definidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Legislação (Inep), responsável pelo Enem.

Nesse sentido, o Inep publicou na última sexta-feira (31 de julho) a portaria nº 473, na qual foi estabelecido o cadastro eletrônico de locais de aplicação, para sediar a nova modalidade do exame.

Assim, conforme portaria, as instituições interessadas em ceder o espaço para realização das provas devem fazer cadastro no site, por meio do site do Sistema Rede Nacional de Postos Aplicadores (RNPA).

O período estabelecido para o cadastramento no sistema terá início no dia 10 de agosto e deve se encerrar no dia 30 do mesmo mês.

O objetivo do cadastro é promover a composição do RNPA e, também, normatizar os procedimentos que deverão ser adotados para seleção dos locais.

O credenciamento das instituições interessadas em compor o RNPA será realizado por empresa aplicadora previamente contratada pelo Inep com esta finalidade. Além disso, deverá ser feito em conformidade com os critérios estabelecidos pela portaria.

Assim, as instituições que realizarem o cadastro devem se encaixar nas especificações da portaria.

Mais sobre o Enem Digital

Segundo Inep, a criação do Enem Digital é uma medida do Ministério da Educação (MEC) com a intenção de contenção de gastos.

Nesse sentido, os locais de aplicação devem conter instalações adequadas com computadores. Nos computadores, apenas a prova estará disponível no sistema, sem acesso à internet ou a outros documentos.

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, novas datas foram estabelecidas para a aplicação das provas do Enem. Assim, as provas da modalidade digital serão realizadas nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021.

A prova do Enem Digital 2020 poderá ser realizada em todos os Estados do país, em 110 cidades brasileiras.

Fonte: Inep.

