Enem 2020: Nesta edição mais de 500 mil treineiros irão prestar o exame

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se tornou nos últimos anos um dos principais meios de entrada em cursos de graduação. Desse modo, tem atraído a cada ano um contingente maior de jovens.

Assim, a maioria dos inscritos estão em busca de uma oportunidade de acesso à educação superior. Contudo, o exame não é tão fácil e ainda têm ampla concorrência por seu caráter nacional. Por esse motivo, muitos estudantes realizam a prova antes mesmo de concluir o ensino médio, ou seja, se inscrevem no Enem para conhecer a prova e treinar para o ano definitivo.

Neste ano, houve 5.687.271 inscrições no exame, desses inscritos, 592.959 são estudantes treineiros. O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) considera como treineiros os participantes que indicaram no momento da inscrição estarem cursando o 1º ou o 2º ano do ensino médio. Ou ainda aqueles que declararam não possuir o ensino médio.

Os estudantes que desejam testar seus conhecimentos ou se preparar para a prova no futuro são submetidos as mesmas provas e regras que os demais participantes. No entanto, a divulgação dos resultados dos treineiros só sai depois do resultado oficial daqueles que pretendem concorrer a vagas pelo Sisu.

Assim, só após 60 dias decorridos da divulgação dos resultados dos participantes regulares é que os treineiros têm acesso as suas notas. Além disso, o participante em condição de treineiro deve ter ciência de que suas notas servirão apenas como autoavaliação, assim, não terão validade para o ingresso em instituições de ensino superior.

