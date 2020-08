ENEM: Aulões gratuitos online preparam alunos de escolas públicas do Pernambuco

Estudantes de escolas públicas de Pernambuco poderão se preparar para o próximo ENEM sem a necessidade de se deslocar e de pagar anda.

Mais de 15 mil alunos em 100 municípios de Pernambuco se inscreveram para acompanhar aulões online e gratuitos.

O responsável pela criação e transmissão dos conteúdos é o projeto Acelere no Enem. Quem fez o cadastro no programa vai receber aulas de várias disciplinas para ajudar nos estudos para o Exame Nacional do Ensino Médio.

Lembrando que, por conta da pandemia da Covid-19, o ENEM deste ano foi adiado para janeiro e fevereiro de 2021. Nessa próxima edição haverá a prova física e a digital, mas ambas aplicadas com os participantes presenciais.

Professores de aulas para o ENEM são voluntários

Em entrevista à Globo, a professora Fernanda Pessoa, que é uma das voluntárias do projeto, inaugurou a série de 24 aulões online, que ocorrem aos sábados, das 14h às 16h, até o dia 23 de janeiro de 2021. Ou seja, até a véspera das provas do Enem.

O projeto Acelere no Enem existe há dois anos e já realizava aulões presenciais que atendiam até 1,2 mil estudantes no estado do Pernambuco.

“Nada melhor do que usar a internet a favor dessas pessoas que estão aí em todos os lugares do estado, então uma educação democratizada, sem dúvida, é uma educação que melhora tanto a questão do conteúdo, mas principalmente a questão da segurança do aluno”, afirmou a professora.

Segundo o administrador de cursinho Robinson Salvador, o estúdio no qual estão sendo gravadas as aulas atualmente é emprestado. O estabelecimento ainda cedeu os dois técnicos para colocar os aulões na internet.

“É a forma que a gente encontra hoje de entregar conteúdo de qualidade e de tentar fazer com que esse aluno tenha um desempenho melhor na prova do Enem e em outros processos seletivos que ele venha executar”, disse Salvador.

Além disso, para ajudar aqueles estudantes que não possuem planos de dados de internet, o projeto fez parceria com empresas de internet em 16 municípios de Pernambuco.