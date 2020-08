Enem e Vestibular: Resumo sobre Realismo no Brasil

O Realismo é uma das escolas literárias mais cobras no Enem e em demais vestibulares. Isso se dá pela importância do período para a literatura no país.

Um dos principais movimentos artísticos do século XIX, o Realismo surgiu na Europa. Assim, na literatura, a publicação da obra Madame Bovary, de Gustave Flaubert é o que marca o início da escola.

Em língua portuguesa, os principais autores foram Antero de Quental e Eça de Queiroz, ambos de Portugal e, no Brasil, Machado de Assis.

Desse modo, o início do Realismo no Brasil foi marcado pelo livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881. Contudo, as obras de Assis eram marcadas pelo uso da 1ª pessoa por parte dos narradores. Isso o distingue dos realistas de Portugal.

No período histórico em que surgiu o Realismo, o poder social da burguesia crescia com a Revolução Francesa e também com a Revolução Industrial. Nesse sentido, o Realismo surgiu com influência do período político e social.

Assim, havia nas obras os detalhes dos costumes, pensamentos, preceitos morais e éticos da sociedade. As obras tinham como central o retrato da realidade de forma muito crível.

Desse modo, os temas urbanos foram muito presentes, com a denúncia social, personagens comuns e não ideais, busca pelo objetivo e direto, aprofundamento do psicológico das personagens e também caráter documental.

Principais artistas

Você Pode Gostar Também:

Além de Machado de Assis, entre os autores do Realismo no Brasil figuram Raul d’Ávila Pompeia (1863-1895) e Visconde de Taunay (1843-1899).

Contudo, as obras de Machado de Assis são as mais importantes da escola. Algumas delas são: A mão e a luva (1874), Esaú e Jacó (1904), Helena (1876) e Iaiá Garcia (1878).

Já no campo das artes visuais, os artistas de maior destaque foram os escultures e pintores. Destaque para Georg Grimm (1846-1887) e o pintor Almeida Junior (1850-1899), que retratou o interior de São Paulo em suas obras.

E aí? Curtiu este texto? Então deixe aqui seu comentário!

Confira Veja os principais temas de Literatura no Enem.

Veja também um resumo sobre o Romantismo e suas características.