Enem e Vestibulares: 3 dicas para estudar gramática

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) são divididas em quatro áreas e uma prova de redação. Uma das quatro áreas é a de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.

A prova de Linguagens é composta por 45 questões, sendo 5 reservadas à língua estrangeira (inglês ou espanhol) e 40 são de língua portuguesa, sobre diversos assuntos.

Assim, no Enem, os conhecimentos sobre a gramática do português sempre são cobrados entre essas questões. Nesse sentido, os tópicos gramaticais mais recorrentes são as figuras de linguagem, verbos, pronomes, colocação pronominal, vocativo, aposto, artigo, conjunção, questões de gramática relacionadas à semântica e, também, à morfologia, entre outras menos frequentes.

É possível observar, desse modo, que a cobrança de gramática no Enem pode ser bem ampla, apesar de aparecer diluída nas questões de interpretação de textos verbais ou imagéticos.

Por este motivo, apresentamos 3 dicas infalíveis para você se preparar para o estudo de gramática, confira!

Como estudar gramática para o Enem?

Como qualquer outro tópico da língua portuguesa, o estudo de gramática exige dedicação, muita atenção e observância também das normas gramaticais. Nesse sentido, é indispensável adotar os três passos comentados abaixo para mandar bem na sua prova!

Monte um cronograma

Em nenhuma área os estudos conseguem ser qualitativos e eficazes se não for estabelecido um cronograma adequado de tópicos e assuntos. Nesse sentido, recomendamos que você busque no edital do Enem quais são os assuntos de gramática previstos para, assim, estabelecer um quadro de horários com os assuntos.

Seguir o cronograma com o encadeamento adequado dos tópicos é essencial para um estudo de gramática no qual o estudante possa estabelecer conexões.

Leia muito

No estudo de gramática para o Enem e qualquer outro exame formal, a adequação às normas gramaticas é fundamental. No Enem, a adequação à norma pode ser cobrada em questões objetivas, mas se faz muito relevante também na escrita da redação.

Desse modo, recomendamos que você leia bastante durante o período preparatório, pois com a leitura você se familiarizará a observar a gramática da língua em textos escritos, como é exigido no Enem.

Tire suas dúvidas

Muitos assuntos de gramática, por conta das nomenclaturas ou da própria complexidade da sintaxe do português, são de difícil compreensão e causam muitas dúvidas.

Nesse sentido, mesmo que o vestibulando se dedique ao estudo de gramática sozinho na maior parte do tempo, é indispensável ter o acompanhamento de um profissional da língua portuguesa, mesmo que remotamente.

Assim, recomendamos que você não passe por cima das suas dúvidas simplesmente, mas as anote e, assim que tiver oportunidade, as apresente ao seu professor de português para que este ajude você a compreender os assuntos em sua totalidade.

