Enem e Vestibulares: Entenda o que é Adequação Linguística

A linguagem humana é muito rica e diversificada em possibilidades de uso da língua para expressão do pensamento.

Nesse sentido, há diversos registros da Língua Portuguesa que são usados diariamente pelos falantes. As variedades podem se apresentar em diversos níveis. Assim, a variação linguística pode ser classificada em quatro tipos: diatópico, diafásico, diastrático e diacrônico.

Além disso, na sua linguagem, o falante pode optar por escolher entre dois diferentes registros da língua portuguesa: a variedade padrão ou a variedade popular. Nesse sentido, cabe ao falante a adequação linguística da variedade escolhida a depender do contexto.

A adequação linguística consiste, desse modo, na capacidade que os falantes possuem de adaptar a linguagem de acordo com a necessidade imposta pelo contexto de escrita ou conversacional.

Ou seja, o falante é dotado de habilidade para escolher qual variedade da linguagem será melhor empregada em cada uma das situações comunicacionais.

No Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), por exemplo, a adequação linguística é crucial para a prova de redação, pois o exame exige que seja utilizada a norma padrão na escrita do texto.

Contudo, a adequação linguística não se refere somente aos contextos formais, como entrevistas de emprego nas quais o uso de gírias e de jargões da fala coloquial não é bem visto, por exemplo.

Os professores também devem adequar a linguagem utilizada em sala de aula a depender da idade e da série dos seus alunos, por exemplo. Assim, também não cabe usar a variedade padrão com a observância de todas as normas gramaticais em encontros com amigos ou numa partida de futebol.

Nesse sentido, a adequação linguística funciona justamente para que o falante se comunique de maneira adequada, clara e eficaz em diversos contextos.

Assim, ele sabe que é comum o uso do coloquialismo ao se comunicar com familiares, por exemplo, mas que, no ambiente de trabalho, o mais adequado é empregar uma linguagem mais formal.

