Enem: Questão comentada sobre Modernismo

O Modernismo é um dos períodos históricos mais marcantes para a estética artística e literária do Brasil no século XX. Por esse motivo, é um assunto que sempre se faz presente na parte de literatura da prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O principal marco desse movimento no país foi a realização da Semana de Arte Moderna de 1922, ocorrida em São Paulo. O movimento do Modernismo é dividido na historiografia da literatura brasileira em três fases e, além disso, tem como um dos temas principais a formação de um ideal de nacionalidade para o Brasil.

Contudo, o movimento foi desencadeado no país por assimilação de tendências culturais e artísticas lançadas na Europa do mesmo período.

Questão do Enem

Cara ao Modernismo, a questão da identidade nacional é recorrente na prosa e na poesia de Mário de Andrade. Em O trovador, esse aspecto é

a) abordado subliminarmente, por meio de expressões como “coração arlequinal”, que, evocando o carnaval, remete à brasilidade.

b) verificado já no título, que remete aos repentistas nordestinos, estudados por Mário de Andrade em suas viagens e pesquisas folclóricas.

c) lamentado pelo eu lírico, tanto no uso de expressões como “Sentimentos em mim do asperamente” (v. 1), “frio” (v. 6), “alma doente” (v. 7), como pelo som triste do alaúde “Dlorom” (v. 9).

d) problematizado na oposição tupi (selvagem) x alaúde (civilizado), apontando a síntese nacional que seria proposta no Manifesto Antropófago, de Oswald de Andrade.

e) exaltado pelo eu lírico, que evoca os “sentimentos dos homens das primeiras eras” para mostrar o orgulho brasileiro por suas raízes indígenas.

Comentário

A resposta correta é a alternativa D.

Para responder essa questão é importante lembrar que houve a recuperação da imagem do indígena no Modernismo, desse modo, o índio surge como herói na literatura do período, como no livro de Mário de Andrade intitulado Macunaína.

Nesse sentido, a obra de Mário de Andrade é um marco na primeira fase do movimento, especialmente pelo tema da identidade nacional, que era muito pautada no indígena. Assim, no poema utilizado como texto base para a questão, o autor apresenta a visão crítica quanto à dependência cultural do Brasil.

O alaúde, que é um instrumento musical com larga difusão na Europa da Idade Média, é um símbolo europeu, símbolo dessa dependência, e está em oposição ao indígena tupi, símbolo do que é brasileiro e nacional. Desse modo, a alternativa correta é a D.

