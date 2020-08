Enem: Séries e filmes documentais da Netflix para aumentar seu repertório sociocultural

Estudar e se divertir ao mesmo tempo é sempre interessante, especialmente porque já foi comprovado por diversos pesquisadores da área da Educação que o aprendizado é potencializado quando os estudantes variam as formas de estudo.

Por esse motivo, selecionamos cinco séries e filmes documentais da Netflix que são excelentes para aumentar seu repertório sociocultural e melhorar sua chance de mandar bem nas questões da atualidade e também na sua prova de redação. Confira nossas dicas!

Escola d’Água (2018)

Esse documentário produzido pela University of California, Los Angeles (UCLA) em parceria com a Swarovski conta a trajetória de seis jovens estudantes que vivem perto dos rios mais importantes do mundo.

No documentário, esses estudantes contam como o programa de educação ambiental Waterschool influenciou suas vidas.

Oceanos de Plástico (2016)

Uma das questões mais discutidas da atualidade é a da poluição dos oceanos. Nesse sentido, o documentário Oceanos de Plástico é excelente para aperfeiçoar seu repertório sociocultural.

Nesse filme, um documentarista investiga os impactos da poluição ambiental, quando descobre que os oceanos estão repletos de plástico.

Explicando… O Coronavírus (2020)

Entre as séries documentais da Netflix, Explicando… O Coronavírus é uma das mais atuais. O tema da pandemia que tem afetado todo o mundo é um dos mais emblemáticos da atualidade.

Assim, essa minissérie investiga a pandemia do coronavírus e os esforços no seu combate. Além disso, na série também são abordados os impactos da pandemia para a saúde mental da população mundial.

Você Pode Gostar Também:

A Crise Global da Água (2018)

Também parte da série Explicando…, que tem duas temporadas e episódios de aproximadamente 20 minutos, no episódio A Crise Global da Água, a Netflix aborda um dos assuntos da atualidade mais caros deste século.

Desse modo, a série aborda as questões críticas referentes ao ponto crítico em que está a água, nosso recurso natural mais valioso, além de diversos outros temas.

A Terra É Plana (2018)

Por fim, apresentamos o documentário A Terra é Plana, no qual é abordado um dos casos de negacionismo mais curiosos.

Nesse filme, é abordada a teoria defendida por muitos de que a terra é plana e não redonda, como foi comprovado pela ciência há anos. Desse modo, o filme retrata o que pensam alguns dos mais fervorosos teóricos defensores do terraplanismo.

E aí? Curtiu nossas dicas? Então deixe aqui seu comentário.

Clique aqui para acompanhar mais dicas sobre o Enem.

Confira Conheça 5 confiáveis fontes de dados para usar na redação do Enem.

Veja também Enem e Vestibulares: 3 filmes imperdíveis sobre epidemias para ampliar seu repertório.