Entenda a importância de Anísio Teixeira para a Educação brasileira

Nem sempre a escola pública foi uma realidade no Brasil. Desse modo, a educação gratuita só foi possível através de muito debate e por meio de figuras como a de Anísio Teixeira.

Anísio Spínola Teixeira (1900-1971) nasceu em Caetité, no interior da Bahia. Tendo se tornado jurista, intelectual, educador e escritor, dedicou boa parte de sua carreira à educação no Brasil.

No Brasil, há mais de 80 anos, o debate pela criação e universalização da escola pública, laica, gratuita e obrigatória passou por um dos momentos mais importantes. Nesse sentido, Anísio Teixeira foi uma personagem central do debate que marcaria a história da educação brasileira.

O educador foi, então, um dos maiores nomes a difundir os pressupostos do movimento da Escola Nova, nas décadas de 1920 e 1930. Assim, Anísio Teixeira foi um dos mais destacados signatários do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova.

O manifesto de 1932 visava alcançar um projeto de renovação educacional para o país em um momento no qual havia muita discriminação educacional. Na época, o país priorizava o nível acadêmico à elite e o técnico à classe pobre.

A contribuição de Anísio Teixeira foi importante de tal modo que, atualmente, o jurista recebe a alcunha de criador da escola pública no Brasil.

Reformas no ensino

Além disso, o educador teve importante papel para a transformação do sistema educacional da Bahia e também do Rio de Janeiro. Na Bahia, Anísio Teixeira recebeu convite para atuar no cargo de Inspetor Geral de Ensino. Tal cargo equivale atualmente ao de Secretário da Educação do Estado.

Antes de assumir a função, o jurista foi à Europa para observar o sistema educacional dos países. Seu objetivo era de transpor o que foi observado para o ensino na Bahia. Assim, ele ampliou o sistema e privilegiou a formação de docentes.

Anos mais tarde, realizaria essas melhorias também no Rio de Janeiro e através da sua luta pela escola pública de qualidade na década de 30. Assim, seu trabalho foi de suma importância para a democracia do ensino público.

