Entenda o Vestibular Indígena da Unicamp

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) possui três modalidades de ingresso. São elas o vestibular tradicional, o Vestibular Indígena e o Enem-Unicamp.

O Vestibular Indígena, como o seu nome já especifica, é voltado para o ingresso de pessoas indígenas de todo o país. O Vestibular Indígena Unicamp 2019 foi a primeira edição dessa modalidade de ingresso.

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) aplicou a prova da primeira edição em dezembro de 2018, marcando, desse modo, a história da instituição.

Como funciona o Vestibular Indígena

Como mencionado, esse vestibular é voltado para candidatos de qualquer etnia indígena do território brasileiro que concluíram o Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino.

O vestibular voltado para os povos originários ocorre apenas uma vez ao ano e apresenta modelo bastante distinto do vestibular tradicional, realizado pelos demais candidatos.

Nesse sentido, a inscrição é feita em período distinto e a aplicação da prova conta com apena uma fase.

A prova, que é em língua portuguesa, conta com 50 questões objetivas e a produção de uma redação. Assim, as questões são divididas da seguinte forma:

Você Pode Gostar Também:

12 questões de Ciências da Natureza;

12 questões de Ciências Humanas;

14 questões de Linguagens e Códigos;

12 questões de Matemática.

Segundo a Comvest, para que os candidatos não sejam desclassificados, precisam acertar, no mínimo, 10 questões de múltipla escolha e obter, no mínimo, cinco pontos na prova de redação, cuja nota máxima é de 25 pontos.

Os participantes contam com cinco horas para a realização da prova.

Neste ano, em decorrência do cenário de COVID-19, as datas referentes ao processo do Vestibular Indígena 2021 sofreram modificação. Assim, o período de inscrição ocorrerá entre os dias 20 de agosto e 21 de setembro. Já a aplicação da prova deverá ocorrer no dia 29 de novembro.

Gostou deste texto? Então deixe seu comentário!

Veja também: Saiba como estudar as obras literárias obrigatórias exigidas nos vestibulares.