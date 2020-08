Entregadores de apps recebem multas de até R$ 6 mil em São Paulo

Alguns entregadores que participaram de uma manifestação contra os apps de delivery em São Paulo, no último dia 14 de julho, estão recebendo multas que chegam a quase R$ 6 mil, de acordo com o UOL. As infrações de trânsito foram registradas durante o movimento organizado pelo Sindicato dos Mensageiros, Motociclistas, Ciclistas e Mototaxistas Intermunicipal do Estado de São Paulo (Sindimoto-SP).

Em um dos casos, o trabalhador que faz entregas para o app iFood relata ter recebido uma multa de R$ 5.869. O motivo alegado pela Polícia Militar (PM) para aplicar a infração foi a interrupção da circulação na via, sem autorização, conforme a publicação.

O mesmo tipo de multa foi aplicado a outro entregador, em horário e local idênticos, que corre o risco de ter a carteira de motorista suspensa imediatamente, punição prevista na legislação de trânsito.

Na manifestação, os entregadores pediam melhorias para o setor de motofrete.Fonte: Sindimoto-SP/Divulgação

A entidade que representa os entregadores tomou conhecimento de pelo menos quatro multas, mas espera um número maior, pois o tempo de notificação aumentou, devido à pandemia do novo coronavírus. O sindicato também rebateu as alegações da PM, afirmando ter avisado às autoridades sobre o protesto e o trajeto, e disse que auxiliará os trabalhadores.

Multas podem ser consultadas pelo app Carteira Digital

Os entregadores de apps multados em São Paulo só ficaram sabendo das infrações cometidas por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, já que não receberam as notificações em casa.

A versão eletrônica da carteira de motorista, disponibilizada pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), reúne uma série de informações a respeito do condutor, podendo até ser utilizada em substituição ao documento impresso. Nela, também é possível consultar multas e outras pendências.

O app da carteira digital está disponível para Android e iOS. Após o download e a instalação, é preciso informar os dados da habilitação para ter acesso ao documento eletrônico, fazendo um cadastro no sistema do governo.