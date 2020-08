Entrevista de emprego | Conheça as 10 perguntas mais comuns

Conhecer um pouco mais sobre as perguntas que podem ser feitas em uma entrevista de emprego pode te deixar na frente dos outros candidatos à vaga. Isso porque você entenderá mais sobre o que o recrutador deseja saber e qual a melhor forma de responder essas perguntas.

Estar preparado para uma entrevista de emprego é essencial. Mesmo que você seja muito qualificado, vai adiantar muito pouco se você não conseguir passar tranquilidade e confiança ao recrutador que irá analisar o seu perfil.

Pensando nisso, trouxemos algumas dicas importantes de perguntas que podem ser feitas na entrevista de emprego, para que você não seja pego de surpresa e saiba dar respostas que vão surpreender o recrutador e a empresa.

1 – Fale um pouco sobre você

Essa não é bem uma pergunta, mas exige uma retórica que precisa ser interessante, pois é uma das primeiras questões a serem tratadas pelos recrutadores.

Geralmente os recrutadores não querem saber muito da sua vida pessoal e sim de suas realizações, períodos importantes e marcantes da sua carreira profissional e como é você como colaborador ou nos negócios.

Procure identificar tudo aquilo que é importante e que possa enaltecer a sua trajetória. Abra caminhos para o recrutador perguntar sobre o que você domina, como os detalhes importantes do seu currículo e tudo que você tem pleno conhecimento para responder.

Evite também fornecer muitas informações pessoais, pois este não é foco. Tente relacionar as informações sobre você com o seu objetivo na entrevista de emprego.

2 – Por que você deseja trabalhar na empresa?

Aqui o recrutador busca entender se você realmente possui tanto interesse em colaborar com a empresa que foi capaz de buscar motivos para trabalhar lá.

Ele deseja saber se você está enganado no projeto e entende sobre a vaga em questão, os diferenciais da empresa e como você procura se sentir bem ao se encaixar na engrenagem dela.

Para responder essa pergunta você precisa fazer a tarefa de casa e conhecer a empresa que está te analisando. Dessa forma, a sua resposta será mais honesta e convincente, além de te dar a oportunidade de elaborar algo que vai surpreender o recrutador.

3 – Quais os seus pontos fortes e fracos, defeitos e qualidades?

Essa também é uma pergunta clássica que poucas pessoas são capazes de responder de forma convincente. Isso porque, mesmo esperando por ela, muitos candidatos não param para pensar na resposta e dar um retorno melhor.

Entretanto, é recomendado então que, antes da entrevista de emprego, você pense bem sobre o assunto, encontrando defeitos e qualidades mais interessantes de se compartilhar e explicações mais convincentes a se fazer.

Sabemos que pode ser difícil responder essa questão, pois falar de si, encontrar defeitos e qualidades são desafiadores, mas podem se tornar um pouco mais fáceis se o candidato tiver tempo para praticar o autoconhecimento para saber qual resposta irá dar.

4 – Onde você se vê daqui a 5 anos?

Para ter uma boa resposta para essa pergunta você precisa pesquisar sobre a empresa, o plano de carreira e suas aspirações profissionais.

É difícil ser específico sobre o futuro, mas você pode montar planos para se mostrar motivado ao recrutador. Ele quer saber se você pretende estar colaborando com a empresa no futuro e de que forma você imagina isso acontecendo.

5 – Qual a sua pretensão salarial?

Você também terá que fazer uma pesquisa prévia do mercado antes de fornecer essa informação. Veja quais são os preços praticados também dentro da empresa e você terá mais tranquilidade para responder essa pergunta.

Não tenha medo de pedir o que realmente você vale, mas tenha consciência na hora de estipular esse valor.

6 – Por que devemos contratar você?

É nessa pergunta que você vai utilizar o seu poder de persuasão para convencer o recrutador de que você é a melhor opção para o cargo.

Fale das suas habilidades, competências, do seu entusiasmo em contribuir para a empresa e como você pode ser um bom diferencial para se ter no time.

Existem muitas respostas certas para essa pergunta e você precisa pensar muito na resposta para fornecer a melhor resposta sobre o assunto.

7 – Como é o seu relacionamento com uma equipe?

O recrutador quer saber se você consegue lidar com trabalho em equipe e o quanto isso é desafiador para você. Com essa pergunta ele vai buscar identificar a sua relação com o trabalho em grupo e como você pode ser produtivo nesse aspecto.

8 – O que você acha que precisa melhorar como profissional?

Aqui o recrutador vai querer saber se você tem consciência dos seus pontos fracos e sabe ser específico e objetivo com relação ao que precisa ser melhorado.

Saber reconhecer verdadeiramente os seus erros e pontos fracos é importante e isso pode ser cobrado em uma entrevista de emprego.

9 – O que você aprendeu com experiências passadas?

A empresa precisa saber se, além de ser uma pessoa que tira proveito dos aprendizados das experiências, quais são eles.

Geralmente, habilidades e competências mais abstratas, como proatividade, lealdade e criatividade não têm muito como serem provadas, então os recrutadores procuram reconhecê-las em perguntas que fazem você exercitar sua consciência.

Por isso, tire um tempo para analisar seus aprendizados e saber o que responder ao recrutador. Faça uma análise da sua trajetória para ter noção de qual foi o seu crescimento nesse período.

10 – Você tem perguntas a nos fazer?

Essa é uma pergunta comum, pois os recrutadores precisam fornecer este espaço para que você tire suas dúvidas com relação à empresa, à vaga e outros detalhes.

No entanto, essa é uma boa oportunidade para você surpreender o recrutador com perguntas interessantes que ajudam a criar a imagem de um bom profissional.

Por isso, pergunte sobre a cultura da empresa, quais são os valores praticados nela e alguns outros detalhes da vaga que podem passar despercebidos.

Justifique sua curiosidade alegando que você está buscando maneiras de entender como pode melhorar a sua contribuição para a vaga e faça perguntas interessantes.

Vale a pena pesquisar mais um pouco sobre este assunto, pois este espaço é ideal para você perguntar tudo que deseja, surpreender o recrutador com a sua vontade e ainda saber mais informações que outros candidatos ficam sem saber por falta de boas perguntas.

Prepare-se com antecedência

Existem outras diversas perguntas que podem ser feitas por recrutadores, mas essas são bem comuns e é o seu dever saber oferecer as melhores respostas para estas questões.

Existem diversas maneiras de surpreender um recrutador e fazê-lo brilhar os olhos com as suas respostas é a mais importante delas.

Portanto, ensaie todas as respostas para estas perguntas e tenha consciência de como você pode se desenvolver na empresa para pensar em boas soluções.

Existem muitas maneiras de responder uma pergunta, encontre a melhor para o seu perfil e se prepare. Quando você está preparado para uma entrevista de emprego, a situação flui melhor, a conversa fica dinâmica e o recrutador vai gostar mais de você.

Gostou das informações sobre as perguntas que podem ser feitas em uma entrevista de emprego? Deixe sua dúvida e comente qual foi a pergunta mais diferente que já recebeu em uma entrevista.