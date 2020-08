Enzo Celulari é flagrado com Isabelle Drummond após fofoca envolvendo Bruna Marquezine

Após várias fofocas sobre Enzo Celulari, filho de Claudia Raia e Edson Celulari que estaria namorando Bruna Marquezine, o rapaz foi flagrado com ninguém menos que Isabelle Drummond.

No Instagram, o perfil Gossip do Dia recebeu imagens quentinhas da tarde deste sábado (1°), quando os dois foram flagrados almoçando juntos em um restaurante no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro.

Ninguém sabe se os dois estão realmente juntos, mas os internautas começaram a levantar várias especulações e teorias sobre um possível envolvimento entre eles.

“Fazem um casal bonito“, disparou uma fã. “Bruna Marquezine que lute“, desdenhou outra. “Vingança por causa do Iorc“, mais uma, citando a antiga fofoca envolvendo as duas atrizes.

Em 2016, Isabelle namorava Tiago Iorc, quando Bruna foi convidada para protagonizar o clipe da música Eu Amei Te Ver. Tempos depois, o namoro do casal chegou ao fim e a morena acabou sendo acusada de ter sido o pivô de tudo isso.

Por meio do Twitter, ela se pronunciou pela primeira vez sobre o assunto recentemente e assumiu: “Fiquei com o Tiago, sim, mas meses depois dele e Isabelle terminarem. Não ficamos na época do clipe“.

Em seguida, citou Isabelle ao falar que ela havia aprovado a sua escalação previamente. “Felipe, que ainda trabalhava com Tiago na época, comentou comigo no carro que os dois não gostavam de misturar vida pessoal e trabalho, por isso a iniciativa de chamar uma atriz para fazer o clipe e eu adorava o álbum do Tiago e aceitei como admiradora do trabalho dele“, explicou.

“Tenho o e-mail do Gabriel Simas me dizendo que Tiago e a Isabelle chegaram juntos no meu nome“, completou. Na sequência, uma fã perguntou o motivo de Drummond ter apagado as fotos com o então namorado logo após o clipe e Bruna foi direta na resposta.

“Aí você tem que perguntar para ela. Meu único arrependimento foi de não ter ido atrás do telefone dela para mandar uma mensagem, mas era estranho pensar em mandar mensagem para alguém que eu não falava há anos por conta de um trabalho, um clipe, que até onde eu sei, ela tinha aprovado meu nome“, sentenciou.

“Eu não errei nessa ocasião e não vou dizer que sim só porque você quer acreditar“, disse ainda, em resposta a uma seguidora. Em outra mensagem, uma twitteira perguntou se ela e Isabelle eram amigas e Bruna Marquezine foi sincera na resposta.

“Não. Fomos amigas quando crianças, depois nos distanciamos naturalmente“, limitou-se a dizer, relembrando os velhos tempos que as duas trabalharam juntas.

E, em outro questionamento, Bruna foi chamada de “sonsa” pelo fato de Isabelle ter apagado todas as fotos, mas fez questão de rebater, dizendo que “essa palhaçada” a prejudicou muito na época.

“Sonsa não. Eu namorava e essa palhaçada me causou um grande problema na época. Eu fiquei mega mal. Minha última preocupação era me ‘pronunciar’“, detonou.

Confira:

Fiquei com o Tiago sim, mas meses depois dele e Isabelle terminarem. Não ficamos na época do clipe. Inclusive, no dia da gravação, Felipe que ainda trabalhava com Tiago na época comentou comigo no carro que os dois não gostavam de misturar vida pessoal e trabalho e por isso a + — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) July 5, 2020

Não. Fomos amigas quando crianças, depois nos distanciamos naturalmente. — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) July 5, 2020

kkkkkkkkkkkk então pq logo q saiu o clipe Isabelle apagou todas as fotos com ele?! deixa de ser sonsa menina. Quem acompanhava a Isabelle na época sabe o quanto ela ficou mal. Me poupe. — Ana terra (@AnaAnaterr) July 5, 2020

Sonsa não. Eu namorava e essa palhaçada me causou um grande problema na época. Eu fiquei mega mal. Minha última preocupação era me “pronunciar”. — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) July 5, 2020