Enzo Celulari posa para foto ao lado de Claudia Raia e se declara

Enzo Celulari chamou a atenção ao fazer uma homenagem para sua mãe, a atriz Claudia Raia, nas redes sociais. O registro no qual mãe e filho aparecem abraçados e sorridentes foi feito em um barco; para fechar a cena, ainda vemos ao fundo um belo pôr-do-sol.

“Te amo, Crau“, escreveu Enzo na legenda de seu post. Já Sophia Raia, a outra filha da atriz, comentou: “Créditos pelo apelido“; o irmão respondeu: “Justo!“.

Os seguidores de Enzo elogiaram bastante a publicação. “Fofuras“, afirmou a atriz Isabelle Drummond. “Amor mais lindo que existe, entre mãe e filho“, celebrou uma seguidora. “Ele é a sua cara“, comparou outra, destacando a semelhança do jovem com a mãe famosa.

Enzo e Sophia são frutos do casamento de Claudia Raia com o também ator Edson Celulari. O casal se separou em 2016, após 17 anos de união.

Enzo Celulari tem sido alvo da imprensa especializada em celebridades devido a um possível affair que estaria vivendo com a atriz Bruna Marquezine. Recentemente, o empresário causou burburinho ao alimentar os boatos após comentar uma foto da musa.

“Eu me recuso a viver meu inferno astral esse ano“, disse ela em seu post onde aparecia fazendo poses sensuais. Logo em seguida, o herdeiro de Claudia e Edson brincou: “Bonito esse quadro atrás“.

Após o comentário, fãs do casal ficaram enlouquecidos. “Já que inventaram que você estava com Enzo, que tal agora fazer acontecer? Vai, Bruna, nunca te pedi nada“, frisou uma seguidora da atriz. “Namorem logo, estamos shippando esse casal“, comentou outro. “É lindeza demais. Vocês combinam tipo domingo e sofá“, opinou mais um.

O possível romance entre os dois foi noticiado pelo jornal Extra no mês de maio, apontando que o clima de paquera teria começado antes da quarentena e aumentado recentemente por mensagens, após ela participar de um bazar virtual organizado por ele para ajudar pessoas carentes.

Enzo está solteiro desde fevereiro, quando chegou ao fim o seu namoro de dois anos e meio com a milionária Victória Grendene. Bruna Marquezine, por sua vez, não assume um relacionamento amoroso publicamente desde o término do seu romance com Neymar.

Confira: