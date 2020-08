Equatorial finaliza troca de transformador na subestação Marituba e restabelece fornecimento para Penedo e Igreja Nova

A Equatorial Energia Alagoas informou que o fornecimento de energia elétrica para os municípios de Penedo e Igreja Nova foi normalizado às 14h40 deste domingo (30).

A interrupção foi causada por uma falha em um transformador da subestação Marituba, em Penedo, que após verificação a Equatorial avaliou ser prudente realizar a substituição do equipamento. O trabalho envolveu cerca de 30 profissionais, que atuaram desde o registro da ocorrência, no sábado (29), às 6h30. Eles trabalharam incansavelmente, de maneira diuturna, até a conclusão dos serviços.

Segundo a engenheira eletricista, Rafaela Albuquerque, executiva de Controle de Serviços de Manutenção da Equatoria, que coordenou a ação desde o início, a troca de um transformador de subestação exige esforço físico, mecânico e muita atenção durante toda o processo. “Um transformador como esse pesa em média 24 toneladas e para realizar a troca precisamos cumprir vários procedimentos para garantir a integridade do equipamento e fazer com que o resultado saia conforme o esperado, que é recompor o sistema elétrico com segurança e qualidade para todos os nossos clientes”, explicou a engenheira.

A Equatorial reforça que mobilizou toda força de trabalho necessária para recuperar o fornecimento com a maior brevidade possível. Além disso, priorizou manter com energia hospitais, unidades de saúde e outros serviços essenciais.

Os clientes que precisarem entrar em contato com a Equatorial poderão ligar para a Central de Atendimento, por meio do número 0800 082 0196, pelo site al.equatorialenergia.com.br ou pelo aplicativo da Equatorial disponível no Google Play

Assessoria