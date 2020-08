Equipe da GloboNews passa sufoco e fica no meio de tiroteio no Rio

Uma equipe da GloboNews passou por um sufoco e tanto nesta quinta-feira (27). André Coelho revelou ao vivo que ele e o repórter cinematográfico William Corrêa ficaram encurralados no meio de um tiroteio, durante transmissão no Rio de Janeiro.

O jornalista contou em telejornal que a polícia pediu para que eles saíssem do local. Porém, como não houve tempo, por causa do risco de serem atingidos no confronto, eles dois tiveram de se esconder.

“A gente percebeu uma movimentação estranha dos policiais, e fomos orientados a sair de perto de onde eles estavam, porque havia a possibilidade de bandidos do morro de São Carlos tentarem sair pelo Rio Comprido, onde estamos. E não houve condição nem da gente sair. Procuramos um lugar seguro e, logo que entramos em um prédio, começaram os tiros”, afirmou o repórter.

André Coelho contou que estava falando de um lugar escondido, na garagem de um prédio. Segundo ele, a equipe estava usando as pilastras do local para tentar se manter em segurança.

“Nós falamos ao vivo e estamos escondidos em um prédio no bairro do Rio Comprido, onde começou uma nova troca de tiros. Essa região enfrenta um clima de instabilidade muito grande desde ontem”, disparou o jornalista na GloboNews.

O repórter acrescentou: “Nós estávamos acabando de acompanhar o trabalho da Polícia Civil, quando observamos grande movimentação. Havia suspeita de que bandidos que estão no complexo de São Carlos pudessem sair do morro pela mesma rota que outros fizeram”.

“Agora há pouco, começou uma intensa troca de tiros onde estamos, com a polícia tentando impedir a saída desses criminosos“, seguiu ele.

O jornalista ainda destacou que estava em um momento de “muita tensão”, mas eles estavam seguros. “Nesse momento estamos em segurança, mas estamos tentando nos manter longe de qualquer conflito. A situação é bem complicada”, completou, na transmissão.