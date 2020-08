Equipe de Amor de Mãe demonstra otimismo com retomada

Apesar das gravações da nova fase de Amor de Mãe estarem marcadas oficialmente para esta segunda-feira (10), uma parte do elenco da novela já voltou aos Estúdios Globo para dar início aos trabalhos dos capítulos finais.

Segundo a colunista Carla Bittencourt, do jornal Extra, o clima entre a equipe da trama de Manuela Dias é de otimismo e garra. O grupo também não tem escondido a saudade que sentiam uns dos outros durante o período que ficaram longe devido a suspensão das atividades.

O comportamento da direção, produção e elenco é fazer de tudo para driblar os empecilhos impostos pela pandemia do coronavírus e colocar um bom resultado no ar.

O elenco também já começou com o processo do retorno da caracterização dos personagens. O atendimento virtual tem sido utilizado como prioridade no atendimento antes dos atores se deslocarem para os Estúdios Globo.

A novela de Manuela Dias volta ao vídeo apenas em 2021. Informações preliminares dão conta da drástica redução do número de capítulos: dos 53 restantes para apenas 23, número considerado suficiente para dar um desfecho digno à trama.

Sabe-se também que alguns personagens deverão ficar de fora da próxima temporada. O foco de Amor de Mãe, após o regresso, deve ficar em Lurdes (Regina Casé) e Thelma. Esta última matou Rita (Mariana Nunes) para impedir que o segredo envolvendo a origem de Danilo (Chay Suede) viesse à tona. O rapaz, comprado por Thelma quando pequeno de uma traficante de crianças, é Domênico, filho que a doméstica tanto procura.