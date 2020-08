Equipe de caracterização dá início aos trabalhos da fase final de Amor de Mãe

Os responsáveis pela caracterização de Amor de Mãe já retomaram os trabalhos. Antes da volta aos estúdios, prevista para o próximo dia 10, os profissionais do setor trataram de pedir fotos ao elenco com o intuito de verificar as mudanças nos cabelos e realizar as adequações necessárias para que a continuidade do folhetim que a Globo exibe às 21h não fique comprometida. A informação é da jornalista Patrícia Kogut.

O processo de caracterização compreende especialmente alterações nos fios, para dar a “cara do personagem” ao ator. Em Amor de Mãe, por exemplo, Vladimir Brichta alongou as madeixas para viver o ambientalista Davi. Já Adriana Esteves escureceu os cabelos, adotando um estilo condizente com o da sisuda Thelma. Irandhir Santos, por sua vez, raspou a cabeça para encarnar o ambicioso Álvaro da Nóbrega.

A novela de Manuela Dias volta ao vídeo apenas em 2021. As cenas da fase final, contudo, serão gravadas a partir do próximo dia 10. Informações preliminares dão conta da drástica redução do número de capítulos: dos 53 restantes para apenas 23, número considerado suficiente para dar um desfecho digno à trama.

Sabe-se também que alguns personagens deverão ficar de fora da próxima temporada. Caso, por exemplo, de Tales (Alejandro Claveaux), cuja história chegou ao fim após o malsucedido golpe em Lídia (Malu Galli), a quem chantageava usando de um vídeo íntimo.

O foco de Amor de Mãe, após o regresso, deve ficar em Lurdes (Regina Casé) e Thelma. Esta última matou Rita (Mariana Nunes) para impedir que o segredo envolvendo a origem de Danilo (Chay Suede) viesse à tona. O rapaz, comprado por Thelma quando pequeno de uma traficante de crianças, é Domênico, filho que a doméstica procura.