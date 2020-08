Erick passa por exames e deve desfalcar Athletico na decisão do Paranaense

Dorival Júnior não deverá contar Erick, meio-campo que estava atuando improvisado na lateral-direta, para a final do Campeonato Paranaense. O jogador realizou exames na última sexta-feira, tendo constatada uma lesão no ligamento cruzado do joelho e deve desfalcar o Atheltico nas próximas semanas.

O Furacão ainda não se pronunciou oficialmente sobre o estado clínico de Erick. As informações preliminares foram publicadas pela rádio Banda B.

Titular absoluto desde a retomada do futebol, Erick deve ceder vaga para Jonathan, defensor consagrado no futebol e velho conhecido da torcida. Foi justamente o camisa 2 que o substituiu na última quarta-feira. Aos 14 minutos da segunda etapa, no empate de 0 a 0 com o FC Cascavel, que confirmou a vaga na final do Paranaense ao Athletico. O meio-campista se chocou com Lucas Tocantins e precisou ser substituído reclamando de dores.

Em contrapartida, Dorival terá reforços para o clássico. Thiago Heleno cumpriu suspensão e Léo Cittadini e Nikão foram poupados contra a Serpente. O jogo de ida do Athletiba está marcado para este domingo, às 16h, na Arena da Baixada. A grande decisão será na próxima quarta-feira, no Couto Pereira.