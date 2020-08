Escolinha do Professor Raimundo estreia episódios em versão podcast

Aguardando o início das gravações da nova temporada, com a reabertura dos estúdios da Globo, a Escolinha do Professor Raimundo estreou na última quarta-feira (29) uma série de episódios, mas agora na versão podcast.

O novo formato vai contar com edições de 10 a 15 minutos disponibilizadas sempre às quartas-feiras e sábados no Gshow e nas plataformas de música digitais como Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e Castbox.

Os programas se inspiram nos tempos áureos do rádio, onde o humorístico criado por Chico Anysio foi apresentado, antes de ser levado para a televisão, em 1952. A diferença agora é que as piadas estão adaptadas para os tempos atuais.

“A ideia veio de um desejo antigo da diretora Cininha de Paula de voltar às origens radiofônicas do programa. A pandemia e a necessidade de manter o isolamento social contribuíram para colocar a ideia em prática“, afirmou Leonardo Lanna, redator do programa.

Nos novos episódios, em áudio, o professor Raimundo, interpretado por Bruno Mazzeo, reúne os seus alunos para as aulas em meio à quarentena imposta pela pandemia. As tiradas relacionadas ao “homeschooling” (educação domiciliar), as lives e o delivery serão alguns dos temas levantados neste novo formato.

“Estamos falando muito sobre o momento que estamos vivendo, o chamado novo normal. Mesmo assim, não é uma ‘Escolinha’ sobre quarentena, porque entendemos que o público também quer escapar dessa realidade, nem que seja por um curto período de tempo. Tentamos fazer esse equilíbrio“, justificou a também redatora Angélica Lopes.

Já para Bruno Mazzeo, a nova versão da Escolinha em podcast traz a experiência de prestigiar o programa de outra maneira. “É só fechar os olhos e usar a imaginação. Provando que tudo é cíclico, o público vai conhecer a ‘Escolinha’ como ela era quando surgiu: um programa de rádio. E como conhece tão bem os personagens, acredito que vai continuar se divertindo“, contou.