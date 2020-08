Escrita: Como crianças podem melhorar essa habilidade

Logo após a fase da alfabetização, as crianças iniciam o processo da escrita com mais profundidade. Pouco a pouco elas vão aprendendo a formular palavras com mais firmeza e frases com sentido.

Logo, precisarão desenvolver ainda mais a habilidade da escrita para responder questões dissertativas, interpretativas e redações de todos os gêneros textuais.

Mais adiante, a escrita criativa e inteligente será essencial para se dar bem no vestibular, no ENEM e em concursos. No mercado de trabalho, de modo geral, é indispensável saber usar bem as palavras para enviar comunicados, e-mails, notificações, cartas, etc.

Da infância à vida adulta a escrita surge como algo primordial para desenvolver o pensamento crítico, a criatividade, poder de argumentação, a memorização, além de praticar o vocabulário.

Tratando-de de crianças, podemos elencar algumas dicas para

1 – Ajuda no começo

O incentivo à escrita para crianças no começo é algo muito valioso. Professores e pais precisam ficar atentos nesse momento, pois os pequenos tendem a ficar ansiosos com o novo aprendizado, com as falhas, etc.

Quando eles veem uma página em branco que precisa ser preenchida por palavras pensadas por eles mesmos, já ficam aflitos e não sabem por onde começar. Por isso é bacana oferecer ajudar para dar esse pontapé inicial. Com o treino dia a dia eles vão pegar o jeito de deslanchar na criação de textos.

Você Pode Gostar Também:

2 – Reunião de ideias

Uma orientação que as crianças precisam receber para melhorar a habilidade da escrita é fazer a reunião de ideias antes de iniciar o texto.

É comum que a criança fique confusa com o tanto de coisas que desejaria passar para o papel. Sendo assim, é muito válido elas aprenderem a colocar os tópicos antes de começar a escrever o texto, de fato. Isso, na verdade, é uma dica para qualquer pessoa 😉

3 – Escrita em todas as horas

É um erro restringir a habilidade da escrita somente para as horas da escola. Os pais podem incentivar seus filhos a escreverem palavras, construírem frases e fazer pequenos textos em casa também. Pode ser uma boa criar cartinhas destinados a alguém querido da família, bilhetes, fazer brincadeiras, etc. Dessa forma a escrita vai se tornando um hábito da vida e não só escolar.

5 – Incentive a leitura

Ler é o principal requisito para saber escrever certo. Isso vale tanto para as crianças quanto para os jovens e adultos que desejam melhorar seu vocabulário, a construção de ideias, gramática, ortografia, etc.