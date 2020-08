Esporte Interativo acerta com Julio Cesar para a Champions League

Ex-goleiro do Flamengo e da Seleção Brasileira, Julio Cesar acertou a contratação com a TNT e Esporte Interativo. Ele será o reforço da equipe esportiva dos canais para a Liga dos Campeões. A estreia do ex-atleta está prevista para a próxima semana.

De acordo com as informações do UOL Esporte, Julio estará como comentarista nos jogos válidos pelas quartas de final, semifinal e final da principal competição dos clubes da Europa. A transmissão dos jogos ganhou o apelido de Super Agosto nos bastidores da emissora.

Morando em Portugal desde que se aposentou, o famoso comentará os jogos junto com a equipe e não por transmissão remota, direto de casa, como tem sido feito em alguns jogos dos campeonatos estaduais exibidos pela Globo.

Ainda de acordo com a reportagem, não foi divulgado se a contratação de Julio Cesar vale para os jogos do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o acertado é somente para os últimos jogos da Champions League.

Cabe lembrar que o ex-goleiro tem forte experiência com o torneio. Ele foi campeão do campeonato na temporada 2009/2010, pelo Inter de Milão. Ele deixou os campos em 2018, quando se despediu dos torcedores do Benfica, de Portugal.