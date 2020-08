Esposa de Ludmilla revela preço de lipoaspiração e fala sobre resultado

Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla, abriu o jogo sobre a tão comentada lipoaspiração LAD que ela e a cantora fizeram no abdômen.

Nesta quarta-feira (05), no Instagram, a bailarina falou sobre o preço do procedimento estético. “A pergunta que mais recebi: ‘quanto custa’. A cirurgia gira em torno de R$ de 37 mil a R$ 50 mil, depende do caso, se vai ter lipoenxertia [que usa a gordura do próprio corpo para preencher, definir ou dar volume em outras partes], fora o hospital“, disse.

Na sequência, a esposa de Lud explicou que há a possibilidade de “perder” a lipoaspiração caso engorde. “Eu não vou engordar, estou numa dieta braba, vou começar a treinar, não quero perder minha cirurgia de jeito nenhum“, afirmou.

Para quem não sabe, as novas barrigas chapadas de Ludmilla e Brunna deram o que falar na web nos últimos dias. Após o procedimento, ambas publicaram fotos de biquíni, deixando seus belos corpos em evidência, e os fãs fizeram questão de reagir, comentando sobre o que acharam da estética final.

A intervenção estética aconteceu no mês passado, quando a funkeira precisou passar por uma cirurgia após apresentar problemas com uma das suas próteses de silicone. Ela ficou internada no hospital São Luiz, no Itaim, zona sul de São Paulo.