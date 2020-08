Esposa de Ludmilla revela ressaca após curtir festa super animada

Bruna Gonçalves, esposa de Ludmilla, se esbaldou no último final de semana na companhia de mulher, e também dos amigos. A festa foi regada de muita cerveja e muito churrasco.

Depois da farra, Bruna relatou em suas redes sociais, nesta segunda-feira (24), estar com uma forte ressaca. A dançarina afirmou que não conseguia nem se levantar da cama para ir a academia.

“Gente, eu tinha planejado a minha semana toda. Estava linda minha segunda-feira. Cheia de coisas para fazer. Mas eu tô com uma ressaca que eu nem consegui malhar hoje. Ludmilla foi (para a academia) e eu fiquei em casa. Eu não tô conseguindo nem levantar da cama. Meu Deus, socorro!”, relatou a jovem, integrante do balé da funkeira, nos Stories, do Instagram.

Momentos da festa foram postados por Brunna e Ludmilla. Nas imagens foi possível conferir que a celebração foi regada a bastante bebida alcoólica. Em um dos registros, Brunna é flagrada virando uma garrafa de um famoso licor espanhol.

Recentemente, Brunna abriu o jogo sobre a tão comentada lipoaspiração LAD que ela e a cantora fizeram no abdômen. Nesta quarta-feira (05), no Instagram, a bailarina falou sobre o preço do procedimento estético.

“A pergunta que mais recebi: ‘quanto custa’. A cirurgia gira em torno de R$ de 37 mil a R$ 50 mil, depende do caso, se vai ter lipoenxertia [que usa a gordura do próprio corpo para preencher, definir ou dar volume em outras partes], fora o hospital“, disse.

Na sequência, a esposa de Lud explicou que há a possibilidade de “perder” a lipoaspiração caso engorde. “Eu não vou engordar, estou numa dieta braba, vou começar a treinar, não quero perder minha cirurgia de jeito nenhum“, afirmou.