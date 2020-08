Esposa de Ludmilla vira piada em foto de Beyoncé após gafe constrangedora

Esposa de Ludmilla, Brunna Gonçalves foi alvo de piada por conta de um comentário feito em uma das fotos mais recentes de ninguém menos que a cantora Beyoncé.

Na ocasião, a dançarina quis elogiar a diva pop, com a intenção de chamá-la de “rainha”, mas ao invés de escrever “queen”, acabou comentando a palavra “quemmm”.

Imediatamente, o print começou a circular nas redes sociais e os internautas não perdoaram, fazendo vários memes com a troca do sentido das palavras.

Ao perceber a gafe, Brunna reagiu com bom humor e disse: “OK, eu virei um meme né?! Obrigada pelo mimo QUEEN B”. Nos comentários, os fãs dividiram opiniões.

“Não virou meme não, desculpa”, comentou uma. “Pra ser um meme precisaria de mais repercussão”, minimizou outra. “Virou no máximo uma zoeira”, mais uma.

Vale lembrar que, recentemente, Ludmilla confessou estar sentindo-se limitada e resolveu conversar com seus seguidores sobre isso.

“Por bastante tempo, deixei de postar o que eu tinha vontade aqui por achar que iam interpretar como indireta pra alguém e é assim que começam os ataques“, disparou.

“Mas percebi que estava deixando de interagir com meus fãs por causa dessas pessoas e de botar meus pensamentos pra fora. Ainda bem que essa fase já passou e eu estou tipo ‘foda-se o que vão pensar’. Eu sei da minha verdade”, explicou.

“A vida é uma grande oportunidade e eu quero ir embora dela sabendo que aproveitei minha chance“, finalizou a cantora, que por sinal acabou ganhando apoio massivo dos internautas.

Confira:

Ainda bem que essa fase já passou e eu to tipo “foda-se o que vão pensar”, eu sei da minha verdade.

E por isso que te amamos tanto pq sabemos a sua vdd e independente do que as pessoas que nao te conhecem pensem ao seu respeito, nos seus fãs sempre estaremos com vc..te amo #MPN #Ludmilla #LivedaLud #LudEBru

— Veronica (@Veronic89144617) July 28, 2020