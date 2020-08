Esposa de Marcelo Adnet exibe barrigão de gravidez em foto com o ator

Depois de um tempo divorciado, Marcelo Adnet assumiu o romance com Patrícia Cardoso em 2017 e, neste mesmo ano, casou-se com ela. O casal agora está esperando sua primeira filha e está radiante com a novidade.

“Primeira foto nós 3”, escreveu Patrícia ao postar um clique com Adnet em seu perfil do Instagram, que é trancado para não-seguidores. Foi a primeira foto em que ela apareceu com o marido e exibiu a barriga do sexto mês de gravidez, ao mesmo tempo.

Pelo fato da publicação não estar aberta, a quantidade de interações não foi muito expressiva. Mateus Solano marcou presença no campo de comentários, deixando emojis de olhar apaixonado para a cena familiar. Pouco mais de 1000 internautas deixaram seu like.

“Existe família mais perfeita? Acho que não”, disparou outro seguidor. “Own, que foto mais linda! Estou emocionada! Que venha com muita luz e saúde! Amo tanto”, completou mais um. “Parabéns, jovem! Que venha com a beleza da mãe e o bom humor do pai”, desejou um terceiro.

Apesar do clima de romantismo, Marcelo Adnet confirmou — no início de 2019 — que passou por um rompimento com Patrícia e, durante esse tempo, teve um affair com a atriz Analu Bastos. Hoje, o assunto é passado.

Confira: