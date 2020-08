Esposa de Mateus Verdelho faz relato sobre abuso sexual na infância

Shantal Verdelho, esposa de Mateus Verdelho, abriu o coração mais uma vez em conversa com seus seguidores do Instagram. Nos Stories, após o pedido de um internauta, a influenciadora digital revelou que foi vítima de abuso sexual quando era pequena.

“Tinha um motorista que me levava para a escola e todos os dias, na ida e na volta mexia nas minhas partes íntimas e me fazia mexer nas dele. Me fazia segurar umas coisas estranhas (uma vez, um pênis, feito de madeira, enorme)“, iniciou a empresária.

Shantal ainda explicou que isso acabou acontecendo várias vezes, pois ela queria proteger sua irmã. “Eu tinha apenas uns 6, 7 anos de idade e eu sempre sentava na frente para que ele não fizesse isso com a minha irmã. Então, para protegê-la, eu logo sentava ao lado dele, o que fazia ele achar que eu queria“, disse.

Outro ponto que fez a violência continuar por mais um tempo na vida da esposa de Mateus Verdelho, foi porque ela demorou de contar para a mãe por medo.

“Demorei bastante para contar para a minha mãe, com medo dela não acreditar e com medo dele fazer algo comigo por ter contado. Minha mãe acreditou em mim no mesmo minuto e eu nunca mais o vi. Aliás, não me lembro da cara dele, graças a Deus”, finalizou.