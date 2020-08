Esposa de Pedro Scooby tira o biquíni para nadar e acaba sendo filmada

Pedro Scooby deixou os seguidores babando com um vídeo divulgado em seu perfil no Instagram, no qual sua esposa, Cintia Dicker, aparecia fazendo topless.

Nas imagens, eles tomaram banho de mar na Itália e, ao se jogar no mar, a modelo tirou toda a roupa, nadando livremente enquanto era filmada pelo amado.

Na legenda do vídeo, o ex-marido de Luana Piovani disparou: “Sardenha com meu amor”. O casal está curtindo as férias na Europa e cada dia é uma surpresa.

Nos comentários, um dos seguidores perguntou: “Por que ela tá nua e você não?”. E ele revelou: “O meu nu apareceu coisa demais”.

“Mas era assim que a gente queria”, confessou a internauta. “Se tu fez um vídeo dela faz um teu sem roupa também Brasil merece e agradece!”, disse outra.

“Tu tem esse fetiche louco de filmar e bater foto das tuas gurias peladas né?! Eu meleco toda só de imaginar tua tara”, disparou uma fã ousada.

Recentemente, Luana Piovani chegou a comentar as férias do surfista e sua aflição por conta dos filhos, que viajaram com ele e Cintia Dicker.

“Confesso que fico agoniada, mas os vejo felizes”, refletiu. E uma internauta concordou: “Vejo crianças felizes e se divertindo. Conhecendo lugares incríveis e muito bem cuidados“.

Confira: