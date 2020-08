Esposa de Roberto Justus impressiona ao exibir boa forma pós-parto

Ana Paula Siebert chocou ao esbanjar boa forma no Instagram. Toda de branco, a esposa de Roberto Justus mostrou que está com a cintura fininha mesmo só tendo passado dois meses desde que teve sua filha com o apresentador.

Toda de branco, a loira posou sentada no braço de uma poltrona. “Porque eu viciei completamente em conjuntos branco… acho clean, chique e elegante! Virou meu novo preto“, legendou.

“E esse corpo? E essa barriga”, observou uma fã. “Mas essa mamãe ta muito linda”, afirmou uma seguidora. “Menina, você está linda“, disse outra.

Em meados de julho, Vicky, filha de Ana com Roberto, completou dois meses. Na rede social, a mãe coruja postou uma foto da bebê e se derreteu apaixonada.

“2 meses da minha ursinha mais fofa . (Há 2 meses que sou cada dia mais feliz, que acordo com seu olhar puro e agradeço demais por ter vc na minha vida… meu presente de Deus!)”, escreveu.