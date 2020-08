Esposa de Roberto Justus surpreende ao exibir banheiro luxuoso com vaso tecnológico

A mulher de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, surpreendeu e exibiu detalhes nas redes sociais do luxuoso banheiro da residência do casal. O cômodo possui duas bancadas: uma da pia e outra maior apenas para maquiagem.

“Nas enquetes que fiz no meu Insta, muitas pessoas pediram para assistir esse vídeo e eu fiz com todo carinho pra vocês! Meu banheiro foi todo pensado com aquilo que eu sonhava! Rose Gold“, escreveu na legenda do vídeo.

Uma das coisas mais diferenciadas foi o vaso sanitário tecnológico, que possui controle remoto, ducha embutida e temperatura de assento. Na publicação, a loira contou ainda que, enquanto o seu banheiro tem mármore branco e escuro, o do marido tem apenas mármore escuro.

“É um banheiro superiluminado, porque luz para mim é tudo: para me maquiar, para gravar. Queria que fosse em tons de cinza e, o mais importante, que todos os metais fossem em rose gold [acabamento metálico dourado]. Esse era um grande sonho. O metal é a cereja do bolo de um banheiro“, disse no vídeo publicado no Instagram.

Nos comentários, os internautas elogiaram a desenvoltura de Ana Paula. “Você deveria ter um programa na TV de reforma de casas. Além de uma ótima apresentadora, tem um gosto impecável“, escreveu um admirador. Um segundo brincou: “O banheiro dela é do tamanho da casa que ganhei do governo“.

Confira: