Esposa de Tiago Leifert exibe barrigão em registro raro e impressiona

Sempre discreta nas redes socais, a esposa de Tiago Leifert, Daiana Garbin, compartilhou um registro raro na web, onde exibiu a barriga do primeiro bebê do casal. Na oportunidade, ela ainda divulgou o seu novo livro.

“Eu e minha pequena Lua seguimos autografando os livros para vocês. E o papai abre as caixas!“, brincou. Nos comentários, amigos e seguidores ficaram emocionados ao ver a mamãe do ano. “Que barriga mais lindaaa! Deus abençoe vocês!”, escreveu uma admiradora. Uma segunda reforçou: “Como tu tá linda!”.

Recentemente, a jornalista brincou sobre a origem do nome da filha, Lua.”Coisa do papai. Tiago é louco pelos mistérios do universo. Ele estuda e lê. Se descobrem algo num planeta novo, ele sabe. Ele até tem um telescópio e fica olhando as estrelas. Quando descobrimos que estávamos grávidos, ele falou ‘se for menina, vai ser Lua’, e eu achei lindo“, revelou.

Aos 38 anos, em um bate-papo online com Tais Fersoza, Daiana não escondeu sua mudança de pensamento com a chegada da primeira bebê e confidenciou que a decisão não foi logo de cara.

“Levei muito tempo para engravidar. Tenho 38 anos. Sempre tive muito medo, para ser honesta, de engravidar. Quando era mais jovem, eu até dizia: ‘Não sei se vou querer ter filho’. Não sou aquela mulher que nasceu com o sonho de ser mãe, sabe? Sempre pensei em trabalhar, batalhar pela minha carreira e sempre pensei: ‘Depois, depois”, enfatizou.

Confira: