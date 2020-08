Está inscrito no CadÚnico e Bolsa Família? CONFIRA como acessar o app com benefícios

O Governo Federal está oferecendo vagas de emprego, cursos gratuitos e empréstimo para os cadastrados no Bolsa Família e Cadastro Único. Saiba mais sobre os benefícios e o aplicativo, que se chama Progredir.

Vagas de trabalho e Cadastro de currículo

No aplicativo, é possível cadastrar seu currículo, que fica disponível para as instituições que oferecem vagas de trabalho. Ao criar o currículo, é possível verificar se há, em sua região, vagas de trabalho ofertadas pelos parceiros do Progredir. Também é possível filtrar vagas por diferentes parâmetros.

Cursos gratuitos

O aplicativo Progredir também oferece cursos para qualificação no mercado de trabalho. Existem cursos sobre finanças pessoais (como cuidar do seu dinheiro, fazer investimentos, economias), empreendedorismo (como administrar seu negócio), tecnologia digital (como usar um computador, navegar na internet, criar aplicativos e jogos online), entre outros.

Empréstimo

Além do auxílio na renda, as famílias que recebem o Bolsa Família passaram a contar com uma linha de crédito, conhecida como microcrédito. A ideia do programa Progredir é ajudar na ampliação de renda com:

Desenvolvimento de pequenos negócios: seja abrir uma lojinha ou montar seu esquema de vendas de lanches na região por exemplo.

Ou mesmo, melhorar as condições de moradia e educação de sua família.

Quem tem direito de participar do microcrédito?

Famílias com a renda mensal inferior a R$ 170;

Todas as crianças e jovens entre 6 e 17 anos precisam estar matriculadas nas escolas;

Participar das ações do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) para saúde da mulher.

Como ter acesso ao “Empréstimo Bolsa Família”?

Você precisa:

Possuir renda própria, além do programa, validada em carteira assinada e comprovante de renda;

Ter um fiador;

Permitir a visita na sua casa de um fiscal do programa.

Como fazer o empréstimo?

Para confirmar se você tem direito, ou não, baixe o aplicativo Progredir para fazer a verificação. Você também pode ir a uma agência da Caixa Econômica Federal e realizar sua consulta.

Agende uma visita de um agente da Caixa na sua casa, junto com seu fiador;

Aguarde 8 dias após a visita do agente Caixa, que é o tempo de análise do empréstimo que você deseja fazer;

Caso seja aprovado, espere a liberação do valor solicitado. Você receberá o dinheiro pela Caixa Econômica;

Assim que liberado o dinheiro, ele já estará disponível para saque.

Como baixar o aplicativo Progredir do Bolsa Família

O aplicativo Progredir já está disponível gratuitamente no Play Store para celular android e na App Store para iPhone. Basta acessar a página do aplicativo e clicar em “Instalar”.