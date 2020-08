Estão abertas as inscrições para cursos gratuitos de capacitação online do STF Educa

Estão abertas a partir desta segunda-feira (3) até o dia 31 de agosto as inscrições para o quarto ciclo de cursos a distância do STF Educa.

Dois novos cursos, “Repercussão Geral: origens, inovações e sua aplicação ao STF” e “Segurança da Informação: entenda os riscos e proteja-se”, integram a plataforma.

Gratuidade

Vale lembrar que todos os cursos são gratuitos e abertos à comunidade. As atividades do quarto ciclo devem ser concluídas até o dia 30 de setembro.

Aulas auto-instrucionais

O projeto é uma parceria entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). As aulas são todas auto-instrucionais, sem acompanhamento de tutor, de maneira que o estudante possa seguir o ritmo que desejar. Portanto, sem uma periodicidade definida para acesso, apenas observando o prazo para encerramento do curso.

Certificado

Contudo, para receber o certificado é necessário acessar todas as aulas, ter aproveitamento mínimo de 70% e preencher a avaliação de reação, requisitos para aprovação.

Ciclos de atividades

Os três ciclos já lançados ofereceram sete cursos que somaram mais de 22 mil inscritos. Os mais procurados foram “Introdução ao Direito Constitucional e ao Controle de Constitucionalidade”, com 7.963 inscritos. Seguidos pela “Atualização Gramatical”, com 7.316. Os cursos oferecidos nos ciclos anteriores ainda continuam disponíveis.

Inscrições

Assim, para se inscrever, basta acessar a plataforma EaD do CNJ e seguir as instruções.

Cursos oferecidos

Repercussão Geral : origens, inovações e sua aplicação ao STF

Com carga horária de 25 horas/aula, o curso tem como objetivo apresentar a origem e a evolução do instituto da Repercussão Geral. Assim como analisar aspectos práticos de sua aplicação ao Supremo Tribunal Federal.

Segurança da Informação : entenda os riscos e proteja-se

Em 13 horas/aula, pretende-se despertar a sensibilidade dos alunos para os riscos de segurança da informação que podem ocorrer no dia a dia. Assim, de forma a evitá-los, mitigá-los ou comunicá-los para que sejam tratados de forma adequada.

O emprego da vírgula em 4 lições

Com carga horária de 20 horas/aula, o curso busca capacitar os alunos a empregar a vírgula de forma adequada por meio de uma abordagem acessível, sem terminologias gramaticais complexas. Além disso, objetiva desenvolver o estudo em 4 lições, a fim de abordar cada dificuldade de forma pontual e segmentada.

A Lei Anticorrupção e o Processo Administrativo de Responsabilização : teoria e prática

Em 19 horas/aula, pretende-se desenvolver no participante a capacidade de contextualizar a legislação anticorrupção com a realidade político-jurídico-institucional do mundo e do país, identificar hipóteses de incidência da norma e dar o devido processamento a eventuais casos concretos.

Imunidades e Isenções Tributárias na Constituição e no STF

Ao final das 27 horas/aula, almeja-se que os alunos sejam capazes de aplicar os preceitos jurídicos a respeito das controvérsias constitucionais de índole tributária vertidas em temas correlatos às imunidades e isenções tributárias na análise de processos de competência recursal.

Reflexões sobre a Lei de Improbidade Administrativa

O objetivo do curso é fomentar discussões sobre os reflexos das normas constantes da Lei de Improbidade Administrativa. Dessa forma, visa mostrar as repercussões de eventual atuação equivocada dos profissionais que atuam na área. Além de trazer os entendimentos mais recentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas da União. A carga horária é 19 horas/aula.

Introdução ao Direito Constitucional e ao Controle de Constitucionalidade

O curso busca proporcionar a compreensão adequada das questões constitucionais, do papel de uma Constituição e das técnicas de controle de constitucionalidade. Assim, traduzindo-se em uma prestação jurisdicional melhor e mais célere. São apresentados conceitos constitucionais básicos e como eles têm sido desenvolvidos nos julgamentos do STF. A carga horária de 19 horas/aula.

Atualização gramatical

Nas 27 horas/aula, os alunos poderão aprimorar as competências comunicativas, em especial as ligadas à produção de textos escritos. Portanto, o conteúdo aborda regras de colocação pronominal, coerência, coesão, regência, uso de crase, concordância e pontuação, entre outros aspectos.

Quando nasce um pai: orientações básicas sobre paternidade responsável

São 8 horas/aula. Neste curso, são apresentadas informações relacionadas à paternidade responsável, de forma a sensibilizar e empoderar os pais para a participação na vida dos filhos.

Serviço

STF Educa – quarto ciclo: período de inscrições: de 3 a 31/8; conclusão das atividades: até 30/9

Fonte:STF

Veja mais informações e notícias sobre o mundo jurídico AQUI